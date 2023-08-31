В сентябре делегация Узбекистана отправится в США

Сегодня Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с послом США в Узбекистане Джонатаном Хеником. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что в ходе беседы они обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-американского сотрудничества, перспективам дальнейшего расширения взаимоотношений. Также были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим визитом узбекской делегации в США в сентябре текущего года, выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении отношений в различных сферах, таких как здравоохранение, и США подтвердили свою приверженность независимости. территориальная целостность и суверенитет нашей страны”, – говорит Мирзиёева.