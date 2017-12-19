В Сербии парк назовут в честь артистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Об этом 19 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Сербии Александром Вучичем сообщил президент Владимир Путин.

«В ноябре этого года в Сербии выступал ансамбль песни и пляски Александрова. Я поблагодарил президента Сербии за решение назвать парк в центре Белграда в честь этого военно-музыкального коллектива и в память об артистах этого коллектива, погибших в авиакатастрофе в декабре 2016 года», — цитирует Путина ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря 2016 года пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза. Всего 92 человека.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Специалисты МАК подключились к расследованию авиакатастрофы Ту-154 в январе. Российские специалисты в феврале создали математическую модель последнего полета Ту-154. В марте СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самолет сел на воду в контролируемом полете. В апреле в СМИ появилась информация о том, что Ту-154 был перегружен, что и стало причиной авиакатастрофы. Следственный комитет РФ 27 апреля опроверг эту информацию. Представитель СК РФ подчеркнула, что публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями авторов.

Министерство обороны РФ 31 мая назвало окончательной версией падения самолета Ту-154 под Сочи неверные действия экипажа. Расследование авиакатастрофы Ту-154 под Сочи продлили до 25 декабря.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154 недалеко от Сочи читайте здесь.

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