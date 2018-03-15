В Сети опубликовали протокол допроса отчима, убившего пятилетнюю девочку в Сочи

Задержанный мужчина полностью признал свою вину.

Протокол допроса опубликовали в соцсетях. По словам мужчины, 12 марта около 18:00 у его сожительницы начались схватки, женщину госпитализировали в перинатальный центр. Он остался дома с пятилетней девочкой и двухлетним сыном. Около 21:00 он уложил мальчика спать. Около 00:00 девочка попросила у отчима телефон, чтобы посмотреть мультики, однако он ей отказал. Мужчина отметил, что после этого у девочки началась истерика, она стала плакать и топать ногами.

«Я накричал на нее и поставил в угол. Она стала плакать еще сильнее. В этом время я лежал на кровати и подозвал ее к себе. Я стал спрашивать, почему она плачет. Она промолчала, и ей сказал, что если она не перестанет плакать, то я буду ее бить. После моих слов она стала плакать сильнее, и я кулаком правой руки ударил ее в живот не менее трех раз. Она отошла назад, но не упала, а после направилась в свою кровать и легла спать. При этом наши с ней кровати находились в одной комнате. Я продолжил смотреть фильм, а затем уснул», — говорится в протоколе допроса задержанного.

По словам Шахмирзаева, 13 марта около 7:30 он проснулся, так как ему нужно было покормить мальчика. Девочка лежала на кровати на боку лицом к стене. Он не обратил на нее внимания и продолжил заниматься своими делами.

«Около 10:00 я решил разбудить девочку. После того, как я до нее дотронулся, я понял, что она мертва, так как руки и ноги были твердыми, живот был надут, синего цвета. Я схватил мальчика и выбежал во двор, где скурил пачку сигарет. До 16:00 я находился во дворе и думал, что делать. В дом я зайти боялся, так как понимал, что вызывать скорую слишком поздно», — говорится в признании.

Около 16:00 мужчина вместе с сыном пошел забирать деньги, которые ему прислала мать. В этот период он позвонил своей сожительнице и сказал, что девочка осталась дома. После возращения домой он еще раз позвонил женщине и сказал, что девочка якобы пропала. Мать ребенка стала переживать и попросила мужчину заняться поисками. Он оставил двухлетнего сына у соседки, вернулся в дом и положил тело погибшей в пакет и сумку. Затем он отнес тело в лес, положил в яму и засыпал камнями.

«После я направился домой и узнал, что соседка подняла шум по поводу пропажи девочки», — добавил Шахмирзаев.

Мужчина признался, что испугался, когда на поиски девочки прибыли полицейские, выключил телефон и скрылся. На такси он приехал в хостел и лег спать. Утром 14 марта в хостел прибыли полицейские и задержали его.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже пятилетнего ребенка спасателям поступила 14 марта в 00:30.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек.

В ближайшее время СК рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В окрестностях Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки.

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