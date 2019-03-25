В сети появилось видео допроса женщины, которая выбросила тело младенца на вокзале в Краснодаре

Тело новорожденной девочки обнаружили 25 марта около 3:30 в мусорном пакете в туалете на железнодорожном вокзале Краснодар-1.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Сотрудники полиции в зале ожидания задержали предполагаемую мать ребенка. Ей оказалась 31-летняя жительница Каневского района.

В сети появилось видео с допросом женщины. По ее словам, она не знала о своей беременности, на учете в медицинских учреждениях не стояла. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На видео женщина рассказала, что у нее есть двое детей, которые живут в станице Каневской, а сама она живет и работает в Махачкале и приезжает навестить детей летом и зимой. Она также рассказала, что направлялась в этот раз в станицу Каневскую, ждала электричку. Ей стало плохо, она пошла в туалет и родила ребенка. После этого завернула его в пакет и оставила в кабинке туалета. Затем она поднялась на второй этаж в зал ожидания.

Женщина рассказала, что не чувствовала признаков беременности. По ее словам, в декабре проходила обследование и делала УЗИ, врачи ей не сказали о том, что она беременна. При этом она думала, что у нее онкологическое заболевание, и ее фигура изменилась из-за этого.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в туалете ж/д вокзала в пакете нашли тело новорожденной девочки.