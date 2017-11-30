В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре

Авария произошла днем 30 ноября, в ней один человек погиб и двое пострадали.

На записи с камер уличного видеонаблюдения зафиксирован момент столкновения. Видно также, как в момент аварии из Mitsubishi через заднее стекло выбрасывает водителя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы в соцсетях сообщили о том, что на Ростовском шоссе столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 12:05 напротив дома № 24/1 по Ростовскому шоссе. В ДТП погибла 79-летняя женщина. Во время столкновения водителя выбросило через стекло.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вернуться на ленту

Источник