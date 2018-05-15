В Сети появилось таймлапс-видео о строительстве Крымского моста

На канале моста в YouTube опубликовали видео, в котором охвачены все этапы возведения сооружения.
Строительство заняло 27 месяцев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение машин по Крымском мосту откроют 16 мая. В церемонии открытия автодорожной части моста примут участие президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.
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Строительство Керченского моста
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