В Сети появилось таймлапс-видео о строительстве Крымского моста

На канале моста в YouTube опубликовали видео, в котором охвачены все этапы возведения сооружения.

Строительство заняло 27 месяцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение машин по Крымском мосту откроют 16 мая. В церемонии открытия автодорожной части моста примут участие президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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