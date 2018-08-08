В Сети появилось видео массового ДТП в Кавказском районе

ДТП произошло 6 августа на 122-м километре дороги Краснодар — Кропоткин около станицы Казанской.
По предварительным данным, авария началась с того, что водитель автомобиля Nissan врезался в поворачивавший налево Hyundai. От удара протараненную машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Volvo.
Водитель фуры потерял управление, столкнулся с двумя грузовыми и еще двумя легковыми автомобилями — ВАЗ и Lada. Всего в ДТП попали семь машин, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварии пострадали люди, есть двое погибших.
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