В Сети появилось видео массового ДТП в Кавказском районе

ДТП произошло 6 августа на 122-м километре дороги Краснодар — Кропоткин около станицы Казанской.

По предварительным данным, авария началась с того, что водитель автомобиля Nissan врезался в поворачивавший налево Hyundai. От удара протараненную машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Volvo.

Водитель фуры потерял управление, столкнулся с двумя грузовыми и еще двумя легковыми автомобилями — ВАЗ и Lada. Всего в ДТП попали семь машин, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварии пострадали люди, есть двое погибших.

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