В сети появился концепт-арт с вырезанной камеей Мисс Америка из блокбастера «Нет пути домой»

Героиня появится во второй части «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия». В сети появился концепт-арт блокбастера «Человек-паук: Домой нет», пишет sensaysay.ru.

Интересно, что на нем изображена героиня, которую многие не ожидали увидеть в этом фильме: Мисс Америка.

Изображение было впервые опубликовано художником Maciej Kuciara, который позже удалил оригинальный пост. На нем изображена Мисс Америка в окружении Питера Паркера и ее друзей.

Предполагается, что идея такого арта была взята из первой версии сценария, когда после Стрэнджа должен был выйти третий фильм «Дружелюбный сосед».

Кроме того, поклонники «Паука» сразу заметят, что здесь изображены Флэш Томпсон и Бетти Брант, роли которых в финальной версии картины были эпизодическими.

Кроме того, внешность Мисс Америка основана на актрисе Изабеле Мерсед. В сиквеле «Доктора Стрэнджа» ее сыграет Сочил Гомес.