В Сети появился официальный трейлер фильма «Тренер» Данилы Козловского

Картина выйдет в российский прокат 19 апреля.

В кинотеатрах ролик демонстрируют перед началом показа спортивной драмы «Движение вверх».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тизер фильма «Тренер» вышел 21 сентября. Фильм снимали в Краснодаре, Новороссийске и в Подмосковье. Данила Козловский стал его сопродюсером, режиссером и исполнителем главной роли.

Во время съемок ленты новороссийский ФК «Черноморец» переименовали в «Метеор». Футбольный проект «Тренер» получит безвозвратную поддержку.

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