В северной части неба жители Кубани смогут наблюдать астероид

Возле Земли 19 апреля пролетит астероид размером около 1 км. Лучше всего он будет виден с 20:00 до полуночи.

Небесное тело пролетит на расстоянии около 2 млн км от Земли. Что именно представляет собой астероид, пока сказать трудно. Специалистам известен только его примерный размер — 1 км. Для сравнения, челябинский метеорит был 17 м длиной. Когда небесное тело приблизится к Земле, специалисты воспользуются специальными приборами, чтобы узнать отражающие свойства астероида.

«По этим свойствам мы можем сказать, что, допустим, каменный отражает вот так, а железные — вот так. И из этого сделаем вывод, какого он класса. Ну и, естественно, будем точнее знать, к чему готовиться: взрывать его, как в «Армагеддоне», или отклонять», — пояснил заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Увидеть на этой неделе можно будет и звездопад. Метеорный поток Лириды 22 апреля достигнет пика. Его можно будет увидеть в утренние часы в восточной части неба. Астрономы обещают порядка 20-30 метеоров в час, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник