В северных районах Кубани ночью 23 сентября похолодает до -12 °С

Осадков не ожидается. Местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем местами до 12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, при прояснении в восточной половине края и северных районах до -10…-12 °С, днем -3…+2 °С, по югу местами до +5 °С.

На Черноморском побережье без осадков, только в районе Сочи ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска северо-восточный 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью -3…+2 °С, по югу до +4…+9 °С, днем 0…+5 °С, по югу +5…+10 °С, в районе Сочи до +15 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 °С, днем +1…+3 °С.

Сочи +13…+15 °C возможен дождь

Туапсе +8…+10 °C переменная облачность

Геленджик +3…+5 °C переменная облачность

Новороссийск +2…+4 °C переменная облачность

Анапа +3…+5 °C переменная облачность

Крымск +1…+3 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +1…+3 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск 0…+2 °C переменная облачность

Ейск 0…+2 °C переменная облачность

Тихорецк -1…+1 °C переменная облачность

Кропоткин -1…+1 °C переменная облачность

Армавир 0…+2 °C переменная облачность

Лабинск 0…+2° C переменная облачность

Белореченск 0…+2 °C переменная облачность

Горячий Ключ +1…+3 °C переменная облачность

Краснодар +1…+3 °C переменная облачность

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