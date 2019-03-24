В Северском районе пенсионерку будут судить за кражу кошелька с 25 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 66-летней местной жительницы.

В полицию обратилась жительница Северского района и сообщила, что забыла свой кошелек, а вернувшись за ним, не обнаружила на месте. Ущерб составил более 25 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдени. По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 66-летнюю местную жительницу.

В отделе полиции злоумышленница пояснила, что похищенные деньги успела потратить, а кошелек выбросила.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.