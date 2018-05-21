В Северском районе экс-полицейский фиктивно ставил на учет иностранцев

Бывшего замначальника отдела по вопросам миграции будут судить также по обвинению в получении взятки.

По версии следствия, в марте 2017 года к обвиняемому обратился мужчина с просьбой поставить на учет по месту пребывания группу иностранных граждан. За взятку в размере 30 тыс. рублей экс-полицейский изготовил уведомления о прибытии граждан Узбекистана и Таджикистана и зарегистрировал их в отделе по вопросам миграции. Затем 16 иностранных граждан фиктивно поставили на миграционный учет в домах станиц Северской и Крепостной без ведома и согласия проживающих там людей, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате проведения служебной проверки сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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