В Северском районе фонд капремонта отремонтировал 30 многоквартирных домов

14 декабря в 21:13

Общая стоимость работ превысила 30 млн рублей. Из них только 5 млн рублей было собрано собственниками.

Актуальность и необходимость региональной программы собственники увидели на примере преображения собственных домов.

Всего на территории Северского района в программу включено 413 домов, в следующем 2019 году отремонтируют более 40 зданий. На это потратят больше 45 млн рублей.

«Согласно плану 2018 года, в данном многоквартирном доме проводились работы по капитальному ремонту фасада здания. Ремонтировался фасад здания и цоколь многоэтажного дома. Приехав сюда в начале года, мы обнаружили дом в ужасном состоянии, были осыпаны стены, цоколь, штукатурка цоколя. Можно видеть качество проводимых работ, жильцы очень довольны», — сказал заместитель начальника территориального отдела № 1 Краснодарского краевого фонда капитального ремонта Александр Попов.

Всего с момента начала работы программы капитального ремонта в крае привели в порядок больше 1,5 тыс. многоквартирных домов. Свои жилищные условия улучшили около 100 тыс. граждан. Главное, как считают сотрудники фонда, что люди поверили в то, что за те взносы, которые они платят, действительно можно получить качественный ремонт.

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