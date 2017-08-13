В Северском районе легковушка сбила мопед, три человека погибли

Авария произошла 13 августа около 3:00 на 12-ом километре трассы Федоровская — Северская.

По предварительным данным, водитель легкового ВАЗ при попытке совершить обгон грузовика MAN не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно едущим мопедом.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте, двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетняя, скончались в больнице. В автомобиле находились четыре человека, один из них госпитализирован, находится в тяжелом состоянии, остальные не пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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