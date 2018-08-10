В Северском районе ликвидировали горение травы и дома общей площадью 1 тыс. кв. метров

Пожар в селе Львовском начался 10 августа около 16:00.

«Ликвидацию пожара произвели в 19:11», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 16:22 на место прибыло первое пожарное подразделение. Установили, что загорелся частный дом на площади 100 кв. м и сухая трава на площади 900 кв. м.

В тушении пожара задействовали 16 человек и четыре единицы техники. На месте работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Фоторепортаж с места событий смотрите здесь.

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