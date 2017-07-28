В Северском районе мошенник похитил 30 тонн семян подсолнечника

Мужчина представлялся торговым агентом.

Правоохранители завершили расследование уголовного дело о мошенничестве. Дело возбудили в отношении 44-летнего жителя Выселковского района.

Во время расследования установили, что он обратился в сельскохозяйственную организацию, назвавшись торговым представителем одной из фирм. Мужчина договорился об отгрузке ему 30 т семян подсолнечника. Стоимость товара составила более 700 тыс. рублей. Он сообщил, что оплату переведет на счет организации в течение двух недель после реализации товара. В обозначенный срок деньги в организацию от него не поступили. Злоумышленник выключил телефон и на связь с поставщиками не выходил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили, что мужчина не является торговым представителем. Похищенный товар он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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