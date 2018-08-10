В Северском районе на тушение дома и травы отправили вертолет

Пожар в селе Львовском произошел 10 августа около 16:00.

«В 17:18 провели локализацию возгорания частного дома», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работает вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 16:22 на место прибыло первое пожарное подразделение. Установили, что загорелся частный дом на площади 100 кв. м и сухая трава на площади 900 кв. м.

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