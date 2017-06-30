В Северском районе начался сбор весеннего меда

По словам пасечников, обильные майские дожди существенно повлияли на урожай.

«Многие жалуются на то, что погода неблагоприятная, но я могу сказать из личного опыта, что дождливые года более урожайные, чем засушливые», — отметил президент межрегиональной общественной организации «Союз пчеловодов» Александр Кукс.

Пчеловоды отмечают, что за последние семь лет этот год обещает быть самым урожайным. Уже совсем скоро жители края смогут попробовать вкусные и целебные сорта меда из различных душистых трав: горчака, клевера, осота и донника. Последний вид помогает при головной боли и бессоннице, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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