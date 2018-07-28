В Северском районе начнется четвертая смена форума «Регион 93»

В смене «Наука и творчество» примут участие молодые люди 18-29 лет, среди них — ученые, студенты профильных вузов и ссузов.

Смена продлится с 1 по 7 августа. Для участников организуют мероприятия, направленные на развитие молодежного творчества, науки и техники, обучат работать в команде.

Запланированы занятия на интерактивных площадках, а также соревнования, в ходе которых участники смогут проявить свои творческие и изобретательские способности. Как пояснили организаторы, цель смены – мотивация молодежи к непрерывному саморазвитию, формирование лидерских качеств.

Форум «Регион 93» проводят в Северском районе с 2005 года. За это время его посетили более 17 тыс. молодых людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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