В Северском районе «паровозиком» на светофоре столкнулись пять машин

28 августа в 12:44

Авария произошла 28 августа около 5:00 на 29-м километре трассы Новороссийск — Краснодар.

По предварительным данным, грузовик с полуприцепом Mercedes врезался во впереди стоящий легковой автомобиль, после этого по цепочке произошло столкновение еще трех машин, включая маршрутное такси и грузовик. Все четыре автомобиля стояли на перекрестке и ожидали зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали четыре человека, находившихся в легковых автомобилях. Двое из пострадавших — несовершеннолетние. Всех доставили в Северскую ЦРБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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