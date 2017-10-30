В Северском районе приняли флаг акции «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

На стадионе «Олимп» в станице Северской прошел парад спортивных делегаций района, а флаг из рук представителя Горячего Ключа получил глава района Адам Джарим.

Честь торжественно пронести флаг выпала чемпиону Европы среди студенческих команд 2017 года и игроку клуба «Афипс» Сергею Бабенко. Памятный мяч вручил ветеран отечественного футбола и бывший игрок ФК «Кубань» Олег Терехин.

«Такие мероприятия должны проходить во всех округах. Нужно привлекать детей и объяснять, что такое чемпионат мира. Я уверен, что половина не знает», — сказал экс-игрок ФК «Кубань» Олег Терехин.

«Мы надеемся дойти до каждого жителя края. Объединить всех вокруг спорта, здорового образа жизни. Хотим, чтобы все знали о футболе и, конечно же, поддержали сборную страны», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

В течение двух недель флаг посетит все населенные пункты района. Следующим участником всекубанской акции станет Белореченский район.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в апреле 2016 года стартовала акция «Кубань навстречу ЧМ по футболу в Сочи». Она началась в Ейске, а завершится в преддверии чемпионата мира на площади сочинского морского порта.

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