В Северском районе произошло землетрясение магнитудой 4

25 ноября в 08:58

В МЧС 25 ноября в 2:15 поступило сообщение о том, что жители района ощутили подземные толчки.

По информации геофизической службы РАН Обнинска, в Львовском сельском поселении Северского района Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4 балла на глубине 10 км.

Сотрудники МЧС России эвакуацию жильцов не проводили.

На месте находится оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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