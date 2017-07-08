В Северском районе стартовала первая смена молодежного форума «Регион 93»

На нее приехали учащиеся классов казачьей направленности в возрасте от 14 до 17 лет.

Смена «Кубанское казачество» продлится до 12 июля. Для участников организуют обучение, направленное на успешную работу в команде, выявление лидерских качеств и формирование стратегии будущего развития казачьего движения на Кубани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления молодежной политики минобразования Краснодарского края.

Запланирована работа на интерактивных площадках и спортивные соревнования. Ожидается, что экспертами и почетными гостями смены станут казачий генерал Владимир Громов, атаман Апшеронского районного казачьего общества Александр Шилин, заслуженный учитель Кубани Андрей Остапенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году краевой молодежный форум «Регион 93» примет около 2 тыс. человек. В рамках форума пройдет пять тематических смен: «Кубанское казачество», «Социальные инновации», «Живая планета», «От мысли к действию», «Платформа развития».

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