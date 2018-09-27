В Северском районе столкнулись большегруз, автобус и «газель»

ДТП произошло 26 сентября около 17:00 на 52-м километре автодороги Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем грузовика MAN с полуприцепом превысил скорость и врезался в ехавшую впереди «газель». От удара фургон отбросило на двигавшийся в том же направлении автобус TAM, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали водитель «газели» и его 33-летняя пассажирка, они были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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