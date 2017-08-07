В Северском районе в ДТП погибла женщина, двое пострадали

Авария произошла утром 6 августа на 1-м километре в районе подъезда к станице Убинской.

«По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 51-летней женщины при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21074. В результате ДТП погибла 56-летняя женщина — пассажирка «семерки»», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Водитель иномарки и 33-летняя пассажирка отечественного автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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