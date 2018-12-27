Тело со следами ожогов и ножевыми ранениями нашли местные жители в лесу между станицами Северской и Азовской 8 декабря.

По данным следствия, есть следы повреждения головы, туловища и конечностей от воздействия высоких температур. Также во время осмотра обнаружили следы колото-резаных ран передней части груди. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острой кровопотери. Возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы погибшего: возраст около 25 лет, рост 173-175 см, телосложение худощавое, волосы темные, на груди слева цветная татуировка в виде скорпиона.

Граждан, обладающих информацией о личности мужчины или об обстоятельствах случившегося, просят позвонить в отдел криминалистики СКР по краю или в следственный отдел по Северскому району по телефонам: 8 (861) 224-82-37, 8 (861) 662-91-34.

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