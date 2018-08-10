В Северском районе загорелись дом и трава на общей площади 1 тыс. кв. метров

Пожар произошел 10 августа около 16:00.

Сообщение о возгорании в селе Львовском на улице Суворова поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона в 16:06.

В 16:22 на место прибыло первое пожарное подразделение. Установили, что загорелся частный дом на площади 100 кв. м и сухая трава на площади 900 кв. м.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К месту направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара задействовано 16 человек и четыре единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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