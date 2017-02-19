В Северском районе дело похитителя бензопилы направили в суд

В Северском районе направили в суд уголовное дело о краже из домовладения.

В дежурную часть отдела МВД России по Северскому району обратился 67-летний житель станицы Смоленской. Мужчина пояснил, что из его жилища пропала бензопила стоимостью более 5 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 25-летнего соседа заявителя. В доме парня была обнаружена и изъята похищенная бензопила. Технику вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В настоящее время предварительное расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник