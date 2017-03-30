В Северском районе на берегу водохранилища просел грунт

В Северском районе 30 марта на берегу Крюковского водохранилища произошла просадка грунта.

«В 14:35 от оперативного дежурного Северского района поступила информация о том, что в районе села Михайловского произошла просадка грунта на берегу Крюковского водохранилища. Проведено оповещение местных жителей с помощью громкоговорителей, установленных на автомобилях. Также сотрудники МЧС обошли дворы и предупредили людей. Эвакуации населения не требуется. В администрации района провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором приняли решение о введении режима повышенной готовности и спланированы береговые работы по укреплению береговой линии», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

На месте ЧП работает оперативная группа Северского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты установили, что линия воды в данный момент ниже уровня дамбы. Угрозы перелива воды нет. Для снижения уровня увеличили сброс воды до 60 куб. м. в секунду. Угрозы разлива подтопления близлежащих населенных пунктов нет. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник