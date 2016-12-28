В Северском районе пьяный дебошир сломал полицейскому ключицу

В Северском районе в декабре против местного жителя завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, 7 сентября 47-летний пьяный мужчина зашел в подъезд чужого многоквартирного жилого дома в поселке Афипском и начал там шуметь. Вахтер вызвала сотрудников полиции. На место выехали правоохранители. В ответ на требование инспектора ППС прекратить дебош и поехать в отдел мужчина начал сопротивляться и перекинул полицейского через себя. В результате сотрудник полиции получил закрытый перелом ключицы со смещением, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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