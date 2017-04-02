В Северском районе рабочие продолжают восстанавливать просевшую дамбу

В Северском районе 2 апреля на берегу Крюковского водохранилище продолжаются работы по отсыпке грунта, просевшего 30 марта.

На месте работают 53 единицы техники. Всего отсыпали 7 тыс. 880 куб. м сухого откоса, высота тела дамбы увеличена в районе просадки на 1,47 м.

Из водохранилища продолжают сбрасывать воду, уже сброшено более 10,5 млн куб. м. Сейчас Крюковское водохранилище заполнено на 60%. За минувшие сутки для проведения цементных работ установили перфорированные трубы на глубину от 10 до 15 м. К месту проведения работ доставили цемент.

На берегу водохранилища работает аэромобильная группа МЧС, обстановку мониторят при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка общей численностью 375 человек и 157 единиц техники, в том числе от МЧС России — 71 человек и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодасркому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Северском районе 30 марта на берегу Крюковского водохранилища произошла просадка грунта. В муниципалитете ввели режим повышенной готовности, работы по укреплению береговой линии велись всю ночь. Угрозы населению нет, эвакуацию не проводили. В трех стационарных пунктах размещения находился 191 человек, в том числе 45 детей. К приему подготовили еще пять стационарных пунктов общей вместимостью более 1,8 тыс. человек и 28 транспортных средств. Прокуратура начала проверку по факту просадки грунта Крюковского водохранилища.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуацию с нарушением конструктива дамбы в Северском районе необходимо держать на контроле.

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