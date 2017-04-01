В Северском районе увеличили высоту дамбы водохранилища на 1,4 метра

В Северском районе 1 апреля продолжают работы по укреплению дамбы Крюковского водохранилища, где просел грунт.

Работы ведут круглосуточно. Задействовано 53 единицы техники. В районе вечером 31 марта ввели режим ЧС. Обстановка находится на особом контроле. Угрозы подтопления нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уже отсыпали 350 куб. м сухого откоса. Высоту тела дамбы в районе просадки увеличили на 1,44 м. Сброс водохранилища по максимальным значениям продолжается. Всего сбросили более 9 млн куб. м воды.

Доля мониторинга обстановки применяют беспилотники. Местных жителей информируют о проводимых мероприятиях.

В течение суток удалось провести подсыпку просевшего гребня дамбы и откоса минеральным грунтом, бутовым камнем, крупногабаритным щебнем. Специалисты закрепили откос дамбы с помощью цементационной противофильтрационной завесы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Северском районе 30 марта на берегу Крюковского водохранилища произошла просадка грунта. В муниципалитете ввели режим повышенной готовности, работы по укреплению береговой линии велись всю ночь. Угрозы населению нет, эвакуацию не проводили. В трех стационарных пунктах размещения находился 191 человек, в том числе 45 детей. К приему подготовили еще пять стационарных пунктов общей вместимостью более 1,8 тыс. человек и 28 транспортных средств. Прокуратура начала проверку по факту просадки грунта Крюковского водохранилища.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуацию с нарушением конструктива дамбы в Северском районе необходимо держать на контроле.

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