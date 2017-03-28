В Северском районе в ДТП с фурой пострадали четыре человека

В Северском районе 27 марта в ДТП пострадали трое парней и девушка.

Авария произошла около 23:00 в районе 47 километра трассы Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-21213 выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил право проезда большегрузу MAN.

В результате ДТП водитель «Нивы» и трое его пассажиров: двое парней 28 и 20 лет, а также 28-летняя девушка получили травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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