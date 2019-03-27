В шести поселениях Тихорецкого района ликвидируют незаконные свалки

Органы местного самоуправления не принимали меры по уборке отходов с сентября 2018 года.

Тихорецкий межрайонный прокурор обратился в суд из-за того, что власти шести сельских поселений не контролировали процесс ликвидации незаконных свалок на территории муниципалитетов. Только после обращения в суд меры по ликвидации мусора были приняты.

Тихорецкий районный суд удовлетворил административные исковые заявления межрайонного прокурора, обратившегося к властям шести поселений и администрации Тихорецкого района.

По ходатайству прокурора судом в адрес административных ответчиков вынесены частные определения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.