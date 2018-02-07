В Щербиновском и Кореновском районах отметили годовщину освобождения от захватчиков

Немецких оккупантов изгнали с территории районов ровно 75 лет назад.

Кореновск в годы войны еще был станицей. Фашисты захватили ее в августе 1942-го, оккупация длилась полгода. После этого Кореновскую было не узнать: дома разрушены и разграблены, школы и больницы взорваны. Почти 9 тыс. жителей были убиты. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

В память о них возложили цветы к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. А тех, кто пережил страшные события и участвовал в освобождении кубанских земель, осталось очень мало.

«Слабое вооружение у нас было. Автоматов не было, винтовка — ПТР ружье, я таскал его, тяжелое!» — сказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Ващенко.

В Кореновске 6 февраля также прошел автопробег. Огонь памяти провезли по всему муниципалитету по маршруту Новоберезанский — Журавская — Платнировская — Раздольная.

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