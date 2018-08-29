В Щербиновском районе нашли тело 13-летнего подростка

Тело мальчика обнаружили вечером 27 августа на территории одного из домов в станице Старощербиновской.
Подростка обнаружила без признаков жизни с полимерным пакетом на голове его бабушка. Женщина вызвала скорую и полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли полимерный пакет и газовый баллон для пикников, пары которого, как полагает следствие, вдыхал подросток. По предварительным данным проведенного судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате токсичного воздействия неустановленного вещества.
При осмотре тела несовершеннолетнего внешних насильственных телесных повреждений не обнаружили. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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