В Щербиновском районе открыли обновленный центр народного творчества

Учреждение культуры находится в Старощербиновском сельском поселении.

Открытие центра народного творчества приурочили ко Дню матери. С приветственными словами к жителям и гостям обратились глава Щербиновского района Сергей Цирульник, депутаты и представители власти. Коллектив центра подготовил концерт.

Гостям представили новую звукоусилительную технику. Комплект оборудования приобрели по федеральной программе «Местный дом культуры». В соответствии этим затем получили субсидию на реализацию краевой государственной программы «Развитие культуры». Общая стоимость комплекта составила 2 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее дом культуры после реконструкции открыли в селе Шабельском Щербиновского района. Там отремонтировали фасад, холл и сцену. В зале появились мягкие кресла. На укрепление материально-технической базы и оснащение помещения из бюджетов всех уровней выделили около 1,75 млн рублей.

В ноябре завершили ремонт и модернизацию домов культуры в Геленджике, Темрюкском, Туапсинском, Успенском и Кореновском районах. В этом году в федеральном проекте принимают участие около 30 учреждений культуры по всему Краснодарскому краю. На их ремонт направили около 70 млн рублей.

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