В Щербиновском районе после реконструкции открыли сельский дом культуры

На укрепление материально-технической базы и оснащение помещения из бюджетов всех уровней выделили около 1,75 млн рублей.

В 2017 году учреждение вступило в федеральную программу «Местный дом культуры», получило субсидию на реализацию госпрограммы Краснодарского края «Развитие культуры».

Средства направили на приобретение музыкальных инструментов, звукоусилительного оборудования, мебель и кресел для зала.

Дополнительно за счет местного бюджета провели ремонт зрительного зала на сумму около 765 тыс. рублей. Из них более 380 тыс. потратили на обустройство звукопоглощающих потолков, облицовочные работы, обивку дверей.

Дом культуры села Шабельского начал свою деятельность в 1968 году, это единственный социокультурный центр села. Общая площадь здания — 1 тыс. 104,5 кв. м.

На его базе действуют 15 клубных формирований, которые посещают 389 человек. В ДК есть семь специальных помещений, где проводят занятия. Там есть танцевальный класс и зрительный зал на 320 мест. Количество штатных работников составляет 12 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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