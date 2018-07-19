В Щербиновском районе работодатель купил подчиненному дом взамен сгоревшего из-за молнии

Для семьи из села Николаевка, оставшейся без посуды, мебели и одежды, объявили сбор материальной помощи.

Молния ударила в крышу саманного дома семьи ночью 18 июля.

«Смотрю: пристройка вся в огне, пробоина в крыше большая, и из нее столб пламени вырывается. Я побежал к ним, начал стучать. Мама окно открыла, а я говорю: «Быстро! Давай дочку в окно, там огонь везде!»», — рассказал житель Щербиновского района Владимир Тураев.

Никто из домочадцев от огня не пострадал, но тушить дом было бесполезно: 100-летняя саманная постройка буквально за полчаса сгорела вместе со всем имуществом.

«У дочки был компьютер, был принтер, планшет, два телефона сгорело, телевизор новый сгорел, машинка стиральная, плита газовая, котел взорвался», — пояснила жительница Щербиновского района Людмила Дымченко.

Но главное — сгорели паспорта и остальные документы. Районные власти сейчас помогают погорельцам с их восстановлением. Самый большой подарок сделал руководитель местного сельхозпредприятия, работодатель отца семейства: он выкупил один из домов в Николаевке и безвозмездно передал его в пользование пострадавшим.

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