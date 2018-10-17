В Щербиновском районе вымостили на тротуаре таблицу умножения

Вокруг одной из местных школ появилось бетонное учебное пособие. И дети, и их родители теперь буквально на каждом шагу повторяют таблицу умножения.

Только к концу года нынешние второклашки подойдут к изучению таблицы умножения. Но уже сейчас по дороге в школу начали ее запоминать. Другого пути буквально нет. Единственный тротуар вокруг школы выложили плиткой с математическим узором.

«Я думаю, можно идти в школу и так ее учить. До уроков, если рано вставать, пять раз пройти, некоторые примеры заучить», — считает ученица второго класса школы № 1 станицы Старощербиновской Арина Омельчук.

Арина вместе с мамой уже выучила таблицу умножения, теперь произведения чисел отскакивают от зубов. Но все же не помешает освежить полученные знания по дороге в школу. Полезной показалась затея и учителям.

«Таблица умножения является одной из базовых основ знания математики. Поэтому ее нужно, во-первых, понять, потом заучивать. И, конечно же, не грех повторять детям таблицу умножения, даже в 11 классе, скажу вам честно», — отметила учитель начальных классов Анна Ефремова.

Спонсировал строительство тротуара бывший выпускник этой школы, ему и принадлежит идея сделать дорогу с произведениями чисел. Потратило сельхозпредприятие полмиллиона рублей, строители укладывали умный тротуар около месяца, а заодно повторили забытые примеры.

«Я своего внука вот здесь на дорожке учил. Не просто учил, а он уложил плитку. У него тоже с таблицей умножения сложно», — рассказал руководитель сельхозпредприятия Юрий Хараман.

Теперь ученики школы получили задание не только выучить таблицу умножения, но и придумать интересный и полезный узор для продолжения тротуара.

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