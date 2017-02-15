В Щербиновском районе без света остаются 3 тыс. человек

В Щербиновском районе 15 февраля без света остаются более 3 тыс. человек. В остальных районах края электроснабжение восстановлено.

«В станице Новощербиновской без света остаются 3 тыс. 65 человек. Это всего несколько улиц. В остальных муниципальных образованиях энергоснабжение восстановлено в полном объеме», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и осадках в ночь с 14 на 15 февраля. Из-за снегопада в Краснодарском крае в ночь на 15 февраля произошли массовые отключения электроэнергии. Больше всего непогода затронула центральную и восточную часть края, отдельные районы Адыгеи, где были зафиксированы нарушения в работе распределительной сети некоторых сельских населенных пунктов. Специалисты «Кубаньэнерго» восстановили энергоснабжение части потребителей, пострадавших от стихии.

В Адыгее без света находились населенные пункты в трех районах, к 5:30 электроснабжение там восстановили полностью.

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