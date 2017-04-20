В школах РФ проведут посвященные выборам президента интернет-олимпиады

Среди российских школьников планируется организовать олимпиады, посвященные выборам президента страны в 2018 году.

Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК заключил контракт на разработку олимпиадных заданий для проведения среди учащихся старших классов. Мероприятие направлено на повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей, гласит сводный план РЦОИТа на текущий год.

Разработкой заданий займется компания ООО «Мармеладов» — компания, основным видом деятельности которой является, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Она оказалась единственной подавшей заявку.

Через месяц ЦИК рассчитывает получить набор из 100 тестовых вопросов с ответами, еще через десять дней — не менее 1 тыс. ситуационных задач с ответами для электронной версии, а в течение двух месяцев с момента заключения контракта должны быть подготовлены методические рекомендации по реализации интерактивной версии олимпиады. Условия проведения олимпиады комиссия планирует уточнить в ближайшее время, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поправки о переносе дня выборов президента предложили в марте в Совете Федерации. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала перенос выборов на 18 марта 2018 года.

Госдума 12 апреля приняла в первом чтении поправки в федеральный закон, которые дают возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 году на 18 марта — день возвращения Крыма в состав России.

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