В школах Горячего Ключа начнут обучать хоккею на траве

В октябре в городе впервые пройдет фестиваль по этому виду спорта.

Об этом на встрече с главой города Иваном Федоровским объявил почетный президент Федерации хоккея на траве Сергей Чеченков. В подарок он привез спортинвентарь для двух команд.

Чеченков отметил, что на Кубани хоккей на траве культивируется в основном в Крымске, а в Горячем Ключе этим видом спорта занимаются пока только на любительском уровне.

Для учителей физкультуры проведут инструкторские занятия. Сначала хоккей на траве освоят они, а уже в октябре на базе школы № 3 проведут фестиваль этого вида спорта, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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