В школах Краснодара усилили меры безопасности

Кроме того, первоклассники краевой столицы начнут учебный год с «Недели безопасности». Детям будут рассказывать о правилах дорожного движения и научат действовать в случае эвакуации.

Антитеррористической защите образовательных учреждений сейчас уделяется особое внимание. К примеру, во всех 92 школах краевого центра установлены пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки. Всего на эти цели из городской казны выделено больше 40 млн рублей.

«Все без исключения дошкольно-образовательные организации имеют средства мониторинга на входе. Это либо домофоны, либо цифровые замки в целях недопущения несанкционированного проникновения на территорию», — сказал заместитель директора департамента образования Краснодара Денис Погожев.

В канун Дня знаний все школы края проверят кинологи. А 1 сентября в каждом учебном заведении будут дежурить сотрудники полиции.

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