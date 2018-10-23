В школах Краснодара усилят пропускной режим

Обеспечение мер безопасности в образовательных учреждениях обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии, которое провел вице-мэр Виталий Косенко.

«Керченские события — повод для всех нас еще раз проверить, все ли находятся на своих местах, предупреждены и обучены, все ли оборудование работает должным образом, еще раз тщательнейшим образом проверить каждый угол, чтобы исключить даже самую малую вероятность каких-либо угроз и происшествий, в которых могут пострадать дети», — сказал Косенко.

В Краснодаре располагается 408 образовательных учреждений — детских садов, школ, вузов, ссузов. Рабочие группы регулярно ведут их мониторинг на соблюдение требований защищенности от угроз.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов рассказал, что все городские школы оборудованы тревожными кнопками, их охраняют лицензированные казачьи ЧОПы. Продолжают введение в школах и детских садах строгого пропускного режима. Он уже действует в дошкольных образовательных учреждениях, поэтапно вводится в школах — заходить в учебные помещения посетители могут только по предварительному согласованию и в определенное время. Локально усиливают контроль на входах-выходах из зданий и территорий образовательных учреждений в течение дня.

Обсудили обеспечение мер безопасности при проведении массовых мероприятий, которые запланированы в городе в конце октября — начале ноября. Это празднование 100-летия комсомола 29 октября, Дня народного единства 4 ноября, проведение футбольного матча. Виталий Косенко поставил задачу — максимально задействовать силы и средства городской полиции, казачьих дружин, охранных предприятий для обеспечения мер безопасности во время их проведения. Проведут работу с активными футбольными болельщиками, напомнят им о необходимости соблюдать порядок в общественных местах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник