В школах Кубани пройдут интернет-уроки для старшеклассников о ВИЧ-инфекции

В крае проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Всю неделю в школах края будут проходить открытые интернет-уроки. Ведущие врачи края расскажут ученикам, что такое ВИЧ, как от него защититься и что делать, если диагноз уже поставлен.

«Первые симптомы могут напоминать симптомы обычных респираторных заболеваний с ломотой в теле, повышением температуры, может быть, сыпью. Человек даже не заметит того, что было инфицирование», — сказал заведующий отделом клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Юрик Шахвердян.

Тестирование на ВИЧ необходимо делать минимум один раз в год. Пройти обследование бесплатно и анонимно можно в СПИД-центрах. Они находятся в Краснодаре, Ейске, Туапсе, Сочи и Новороссийске. Если результат окажется положительным, главное, не паниковать и сразу же обратиться за помощью к специалистам. Соблюдая рекомендации врачей, человек легко может прожить долгую и счастливую жизнь. Стоить помнить, что вирус не передается через рукопожатие, объятия, дружеские поцелуи, пот или слезы.

«Чтобы защитить себя от ВИЧ-инфекции, нужно полностью отказаться от употребления наркотиков. Если вы делаете маникюрные процедуры, делать это в лицензированных учреждениях, которые обеззараживают инструмент. Самое главное, быть верным своему единственному половому партнеру и регулярно обследоваться на ВИЧ-инфекцию», — рассказал заведующий отделом клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Павел Лебедев.

Остановить страшный вирус возможно. Каждый должен внести свой посильный вклад в эту борьбу.

Центры борьбы со СПИДом в Краснодарском крае:

Краснодар, улица Седина, 204/2

Ейск, улица Энгельса, 456

Туапсе, улица Армавирская, 4

Сочи, улица Виноградная, 43/2

Новороссийск, проспект Ленина, 46

Вернуться на ленту

Источник