В школах Кубани провели 6 тыс. мероприятий по профилактике идеологии экстремизма

30 августа в 19:46

В Краснодаре прошло собрание Межрегиональной ассоциации общественных объединений «За солидарность в борьбе с экстремизмом и терроризмом».

Оно приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября.

Заседание провел зампредседателя МАБЭТ Александр Кузин. В нем приняли участие замдиректора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский, члены ассоциации, сотрудники ФСБ, делегация Адыгеи во главе с председателем Комитета Госсовета-Хасэ по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александром Лободой, представители общественных организаций, профсоюзов и казачества.

Петр Халанский отметил, что одна из основных задач сегодня — усиление работы в части информационной безопасности.

В ходе заседания обсуждали мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в средних общеобразовательных учреждениях края и Республики Адыгея.

Рассматривали вопросы улучшения взаимодействия всех ветвей власти и институтов гражданского общества края и республики. Как заметил замруководителя профильного министерства Евгений Бардиж, важный аспект профилактики идеологии экстремизма — военно-патриотическое воспитание. Для этого на Кубани работает 765 патриотических клубов и объединений. Активная работа идет в школах — с прошлого года провели более 6 тыс. мероприятий.

По словам Бардижа, самыми масштабными мероприятиями в сфере патриотического воспитания молодежи стали месячник оборонно-массовой работы, патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, несение почетной Вахты Памяти на посту № 1, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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