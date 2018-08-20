В школах пройдут уроки по безопасности дорожного движения

На Кубани 20 августа стартуют две операции по безопасности дорожного движения — «Автобус» и «Внимание — дети».

Сразу две операции по безопасности дорожного движения стартуют 20 августа на Кубани. Одна из них — «Внимание — дети». Школьные каникулы близятся к концу, пора напомнить учащимся о правилах поведения на улице. Инспекторы ГИБДД проведут блиц-уроки, на которых расскажут ребятам, как переходить проезжую часть и не угодить в ситуацию-ловушку.

Еще одна операция — «Автобус»: правоохранители выйдут в рейды, проверят пассажирский транспорт, его техническое состояние и наличие у водителей допуска к перевозкам.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник