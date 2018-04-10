В школах России посещение театра предложили сделать обязательным

С предложением ввести в школьную программу обязательное посещение театров выступило Министерство культуры РФ.

С этой инициативой выступил заместитель министра культуры Александр Журавский. По его мнению, школьникам необходимо смотреть спектакли, поставленные по классическим произведениям, не менее трех раз в течение учебного года.

По его словам, этот опыт окажется особенно важным для регионов, где дети смогут посмотреть спектакли в кинотеатрах — это возможно благодаря проекту «Театральная Россия», сообщает телеканал «360».

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